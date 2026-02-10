Влада Донеччини спрямувала ще 1,5 млн грн на підтримку Сил оборони: як витрачатимуть

Робота ППО, Ілюстративне фото: 126 окрема бригада тероборони

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Влада Донецької області спрямувала ще 1,5 мільйона гривень на підтримку ЗСУ. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у вівторок, 10 лютого.

Зокрема, українські військові отримають ще 1,5 мільйона гривень — кошти для військових на фронті. Ймовірно, як і зазвичай, їх спрямують на закупівлю БпЛА, дронів та засобів РЕБ.

“Кошти будуть використані для посилення спроможностей наших захисників, які щодня боронять нашу область та всю Україну від російської окупантів. Підтримка Сил оборони залишається для нас безумовним пріоритетом. Працюємо системно та відповідально, аби кожна гривня працювала на нашу спільну перемогу”, — написав посадовець.

Раніше Філашкін зазначав, що від початку 2026-го на підтримку Сил оборони вже спрямували майже 118 мільйонів гривень.

Нагадаємо, російські війська утримують трасу з Дружківки до Костянтинівки під постійним вогнем дронів. Мета окупантів — перерізати логістику Сил оборони із тилу регіону. Нині українські захисники проводять ротації там пішки та щодня полюють на БпЛА.