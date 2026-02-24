Наслідки російських атак у Донецькій області, 23 лютого 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Ще 1319 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 23 лютого. Попередньо, обійшлося без загибелі цивільних, однак є поранені внаслідок атак: п’ятеро у Краматорську, а ще одна людина — у Миколаївці.

Щонайменше дев’ять населених пунктів були під вогнем

У своєму зведенні від 23 лютого поліція Донеччини повідомляє про влучання у дев’яти населених пунктах: містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селищах Біленьке, Райгородок, Святогорівка, Шабельківка, а також у селі Осиковому.

По Краматорську росіяни били двома дронами V2U — поранень, за уточненими даними, зазнали п’ятеро людей, пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин та цивільне авто.

Внаслідок влучання по Миколаївці поранень зазнала одна цивільна людина, пошкоджена інфраструктура.

У низці населених пунктів фіксують руйнування внаслідок обстрілів:

на Слов’янськ спрямували чотири дрони — руйнувань зазнав приватний будинок, згоріло авто;

по Дружківці били 250-кілограмовою авіабомбою та дронами — пошкоджені два приватні будинки та комунальне підприємство;

внаслідок удару двома 250-кілограмовими авіабомбами по Шабельківці (Краматорська громада) постраждали 12 осель;

у Біленькому через удар дроном “Герань-2” постраждали два приватні будинки та господарське приміщення.

За добу руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, зокрема 18 житлових будинків.

Вночі росіяни завдали удару по Краматорську, там фіксували два влучання дронами по багатоквартирному будинку та АЗС.

Влучання також фіксували у Золотому Колодязі, Торецькому та Різниківці, уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Сили оборони зупинили 22 атаки на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові сім разів атакували, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки й Лимана;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили шість спроб окупантів просунутися вперед. Бої тривали у районах Платонівки та Закітного;

у районах Клебан-Бика, Щербинівки, Іванопілля, Софіївки, Берестка, а також у бік Костянтинівки й Новопавлівки на Костянтинівському напрямку загарбники провели 17 атак;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 22 штурмові та наступальні дії у районах Родинського, Покровська, Удачного, Молодецького, Шахового та у бік Шевченка;

у районі Тернового та у бік Вишневого й Нового Запоріжжя на Олександрівському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції ЗСУ.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російське командування свідомо використовує малопідготовлених військових у перших хвилях атак, а вже після них кидає в бій більш досвідчених бійців. Українські військові продовжують оборонну операцію у районі Покровська та зауважують, що інтенсивність штурмів залежить від погодних умов.