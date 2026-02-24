Безпілотник ЗСУ полює на окупантів у Покровську, грудень 2025 року. Фото: 7 корпус ДШВ ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На Покровському напрямку російське командування свідомо використовує малопідготовлених військових у перших хвилях атак, а вже після них кидає в бій більш досвідчених бійців. Українські військові продовжують оборонну операцію у районі Покровська та зауважують, що інтенсивність штурмів залежить від погодних умов.

Про це наприкінці доби 23 лютого в ефірі “Армія TV” розповів офіцер розвідки п’ятого окремого загону Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України з позивним “Мамай”.

Так, у перших хвилях атак росіяни залучають переважно тих, хто підписав контракт примусово — через борги або після звільнення з місць позбавлення волі. Такі бійці рухаються повільно й до моменту зближення з позиціями ЗСУ вже виснажені, стверджує офіцер розвідки з позивним “Мамай”.

Втім, далі російське командування відправляє в атаки краще споряджених та навчених військових.

“Нам трапляються підготовлені військовослужбовці, але вони йдуть переважно вже після декількох накатів менш підготовлених військовослужбовців. Вони краще споряджені, їх важче вбити й виявити, а також вони більш швидкі.Тому що ті, які зазвичай йдуть перші, вони повільніші, поки доходять, вони вже дуже втомлені й повільні дуже. Та є й такі військовослужбовці, які доволі підготовлені”, — стверджує “Мамай”.

Він зазначив, що навіть підготовлені піхотинці не можуть ефективно збивати українські дрони зі стрілецької зброї. Такі влучання трапляються рідко, а українські оператори з досвідом почали заходити на цілі з тилу, аби уникнути зони ураження.

“Ворог максимально користується погодними умовами. Це коли йде перепад температур, і під ранок нас чекає туман, то він максимально використовує цю погоду, щоб просунутися якось, якось непомітно пробратися, інфільтруватися в наші ряди”, — стверджує військовий.

Також “Мамай” додав, що така тактика не є чимось новим для російських військових, тому українські оборонці вже навчилися їй протидіяти.

Нагадаємо, українські військові, які продовжують оборонну операцію на Покровському напрямку, почали відзначати ознаки виснаження російського угруповання. Втім, загарбники продовжують бити дронами по українських позиціях та ускладнювати логістику й процес евакуації поранених.