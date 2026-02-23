Покровськ у січні 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Українські військові, які продовжують оборонну операцію на Покровському напрямку, почали відзначати ознаки виснаження російського угруповання. Втім, загарбники продовжують бити дронами по українських позиціях та ускладнювати логістику й процес евакуації поранених.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів військовослужбовець Сергій із позивним “Гера”, який є командиром батальйону 25 ОПДБр 7-го корпусу ДШВ.

“Інтенсивність дещо зменшилася, противник виснажився і підтягує резерви. Постійно намагається накопичувати, щоб надалі застосовувати їх на цьому напрямку. Дуже інтенсивно противник працює FPV-дронами, пробує вибити наші позиції”, — зазначив військовий.

Він зазначив, що загарбники намагаються “полювати” на пости операторів FPV-дронів та важких бомберів, аби таким чином спростити своїй піхоті просування у бік українських позицій.

На напрямку перебувають елітні підрозділи армії країни-агресорки, зокрема “Рубікон”. Останній має свою ділянку, де веде розвідку та уражає цілі. Через удари російськими дронами українським військовим стає складніше евакуйовувати поранених та здійснювати логістику. Втім, стверджує військовослужбовець Сергій, Сили оборони не кидають своїх поранених.

Він також оцінив підготовку російських операторів дронів як високу, проте додав, що їхня піхота навченa гірше й надалі намагається діяти завдяки кількісній перевазі.

Що відомо про ситуацію в Мирнограді та Покровську на початок 2026 року

2026 рік Покровськ та Мирноград зустріли з вуличними боями, українські військові утримують північні околиці зазначених населених пунктів та намагаються не допустити подальшого просування армії країни-агресорки на північ: у бік Гришиного та Добропілля.

Під час боїв російські військові користуються несприятливими для роботи дронів погодними умовами, аби просуватися перед. У такі періоди кількість атак на напрямку зростає.

Від початку 2026 року російські війська почали нарощувати тиск у Покровській агломерації. Вони намагалися йти обхідними шляхами, оскільки не могли протиснути українську оборону лобовими атаками. Зокрема штурмували Гришине.

Бої також тривають у місті Родинському, яке розташоване на північ від Покровська та належить до його громади. Туди російські солдати також проходили під прикриттям туманів. Російські джерела неодноразово заявляли про повну окупацію населеного пункту, однак українські сили це спростовують.

У першій половині січня українські сили заявили про поступову відмову російських військ від активного застосування бронетехніки на Покровському напрямку. Натомість загарбники почали все частіше надавати перевагу тактиці малих піхотних груп.

У другій половині січня у 68 бригаді заявили, що оборонна операція у Покровську відбувається в умовах практично повного контролю загарбників над логістичними шляхами, а також в умовах регулярних ударів дронами та авіабомбами. Для українських сил у такому контексті стали в пригоді наземні дрони, які можуть доставляти необхідне без ризику військовими.

9 лютого у ДШВ заявили, що сіра зона у районі Покровська та Мирнограда може досягати десятків кілометрів. На цій території, уточнили у 7 корпусі ДШВ, українські пошуково-ударні групи намагаються завадити росіянам інфільтруватися на північ. Єдиної лінії фронту на напрямку, про яку, зокрема, говорять аналітики, не існує.