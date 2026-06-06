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6 червня 2026 року у частині Краматорська та селі Новий Світ тимчасово скоротять подачу питної води через технічні причини.
Про це повідомили у контакт-центрі міста Краматорська.
За даними водоканалу, обмеження діятимуть з 11:00 до 17:00.
Скорочення подачі води торкнеться:
Про подальший режим водопостачання повідомлять додатково.
Місцевих жителів просять заздалегідь зробити необхідний запас питної води.
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