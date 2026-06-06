У Краматорській громаді скоротили подачу води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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6 червня 2026 року у частині Краматорська та селі Новий Світ тимчасово скоротять подачу питної води через технічні причини.

Про це повідомили у контакт-центрі міста Краматорська.

За даними водоканалу, обмеження діятимуть з 11:00 до 17:00.

Скорочення подачі води торкнеться:

Соцмістечка (від вулиці Дружби до вулиці Остапа Вишні та від Бульвару Краматорського до вулиці Олекси Тихого);

села Новий Світ (частково).

Про подальший режим водопостачання повідомлять додатково.

Місцевих жителів просять заздалегідь зробити необхідний запас питної води.

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