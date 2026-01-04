У Краматорську та Слов’янську на кількох вулицях тимчасово вимкнуть газ: адреси та дати

Підтримайте Вільне Радіо
Наступного тижня в окремих будинках Краматорська та Слов’янська тимчасово припинять подачу газу через планові ремонтні роботи на мережах.
АТ “Донецькоблгаз” повідомило про планові ремонтні роботи на газових мережах у Краматорську та Слов’янську.
Подачу газу тимчасово припинять за такими адресами:
Краматорськ:
Слов’янськ:
У компанії зазначають, що після завершення робіт подачу газу відновлять у найкоротший термін. Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
