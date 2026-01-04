У Краматорську та Слов’янську на кількох вулицях тимчасово вимкнуть газ: адреси та дати

Газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Наступного тижня в окремих будинках Краматорська та Слов’янська тимчасово припинять подачу газу через планові ремонтні роботи на мережах.

АТ “Донецькоблгаз” повідомило про планові ремонтні роботи на газових мережах у Краматорську та Слов’янську.

Подачу газу тимчасово припинять за такими адресами:

Краматорськ:

5 січня 2026 року — вул. Паркова, будинки 27 та 33.

Слов’янськ:

5 січня 2026 року — вул. Тараса Шевченка, будинки 3 та 5,

7 січня 2026 року — вул. Івана Мазепи, будинки 4 та 6.

У компанії зазначають, що після завершення робіт подачу газу відновлять у найкоротший термін. Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

