Наступного тижня в окремих будинках Краматорська та Слов’янська тимчасово припинять розподіл природного газу. 9 березня блакитного палива не буде в обох містах, 11 березня — тільки у Словʼянську. Причина — планові ремонтно-профілактичні роботи на об’єктах газорозподільної системи.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

У Краматорську відключення запланували на 9 березня 2026 року за адресою вулиця М. Приймаченко, 7.

У Слов’янську газ тимчасово не подаватимуть 9 березня на вулиці Батюка, буд. 46, а 11 березня на цій же вулиці, але у будинку 64.

У компанії зазначають, що після завершення робіт подачу газу відновлять у найкоротші терміни. Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, що через постійні обстріли та близькість до лінії фронту Дружківка залишилася без електропостачання орієнтовно до 9 березня 2026 року.