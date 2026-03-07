Ілюстративне фото: ДТЕК

Через постійні обстріли та близькість до лінії фронту Дружківка залишилася без електропостачання орієнтовно до 9 березня 2026 року.

Про це повідомив диспетчер РЕМ.

Точна дата усунення аварійної ситуації наразі невідома.

Що відомо про ситуацію в Дружківці на початок 2026 року

Станом на початок лютого 2026-го в прифронтовій Дружківці мешкали близько 14,3 тисячі цивільних. Через погіршення безпекової ситуації люди продовжують покидати як місто, так і громаду.

Втім, частина мешканців відмовляється від евакуації через невпевненість у подальшій підтримці від держави, а також через складнощі з пошуком житла.

Від жовтня 2025 року місто входить у зону подовженої комендантської години, а від грудня там призупинили рух громадського транспорту.

Нагадаємо, у місті також поступово призупиняють роботу цивільні об’єкти: 1 лютого з Дружківки пішов “ПриватБанк”, а 3 березня — Ощадбанк.