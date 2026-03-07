Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Через постійні обстріли та близькість до лінії фронту Дружківка залишилася без електропостачання орієнтовно до 9 березня 2026 року.
Про це повідомив диспетчер РЕМ.
Точна дата усунення аварійної ситуації наразі невідома.
Станом на початок лютого 2026-го в прифронтовій Дружківці мешкали близько 14,3 тисячі цивільних. Через погіршення безпекової ситуації люди продовжують покидати як місто, так і громаду.
Втім, частина мешканців відмовляється від евакуації через невпевненість у подальшій підтримці від держави, а також через складнощі з пошуком житла.
Від жовтня 2025 року місто входить у зону подовженої комендантської години, а від грудня там призупинили рух громадського транспорту.
Нагадаємо, у місті також поступово призупиняють роботу цивільні об’єкти: 1 лютого з Дружківки пішов “ПриватБанк”, а 3 березня — Ощадбанк.