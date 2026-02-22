Зробити резюме статті: (ChatGPT)
23 і 25 лютого в окремих будинках Краматорська та Слов’янська призупинять розподіл газу. Тимчасові відключення повʼязані з ремонтно-профілактичними роботами.
Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.
Наступного тижня на об’єктах газорозподільної системи в Краматорську та Словʼянську проведуть планові роботи.
Через це за кількома адресами тимчасово не буде газу. У Краматорську ремонт запланували в понеділок, 23 лютого. Відключення на:
У Словʼянську, в понеділок, 23 лютого подачі не буде за адресою вулиця Ясна, будинок 25. А 25 лютого, ремонт проводитимуть на вулиці Батюка, 44
Після завершення робіт фахівці обіцяють відновити подачу газу у найкоротші терміни.
