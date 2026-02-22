У Краматорську та Слов’янську тимчасово відключать газ Ілюстративне фото: Вільне Радіо

23 і 25 лютого в окремих будинках Краматорська та Слов’янська призупинять розподіл газу. Тимчасові відключення повʼязані з ремонтно-профілактичними роботами.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Наступного тижня на об’єктах газорозподільної системи в Краматорську та Словʼянську проведуть планові роботи.

Через це за кількома адресами тимчасово не буде газу. У Краматорську ремонт запланували в понеділок, 23 лютого. Відключення на:

вул. В. Паркова, 49

вул. Паркова, 53

У Словʼянську, в понеділок, 23 лютого подачі не буде за адресою вулиця Ясна, будинок 25. А 25 лютого, ремонт проводитимуть на вулиці Батюка, 44

Після завершення робіт фахівці обіцяють відновити подачу газу у найкоротші терміни.

Нагадаємо, що Дружківка на Донеччині частково залишилася без світла та води. Через аварійні ситуації та дефіцит ресурсів частина мікрорайонів міста залишається без електропостачання та води.