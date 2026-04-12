Комунальники проводять ремонтно-відновлювальні роботи на Донеччині. Фото: Донецькоблгаз

Наступного тижня в окремих будинках Краматорська та Слов’янська тимчасово припинять газопостачання. Через планові ремонтні роботи газу не буде 13, 14 і 15 квітня. Розповідаємо, за якими адресами запланували відключення.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Зокрема, у Краматорську газопостачання відключать 14 квітня 2026 року за адресою вулиця Тріумфальна. Профілактичні роботи заплановані у будинках 1, 3 та 7.

У Слов’янську обмеження заплановані за такими адресами:

13 квітня — вулиця Батюка, будинок 6;

15 квітня — вулиця Батюка, будинок 10.

У компанії зазначають, що відключення пов’язані з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільній системі. Після завершення робіт подачу газу обіцяють відновити у найкоротші терміни.

