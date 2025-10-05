В окремих районах Краматорська та Слов’янська 6 і 8 жовтня 2025 року припинять подачу газу через ремонтні роботи. Ілюстративне фото: Донецькоблгаз

6 та 8 жовтня 2025 року в окремих районах Краматорська та Слов’янська тимчасово припинять подачу газу. Обмеження пов’язані з плановими ремонтно-профілактичними роботами на об’єктах газорозподільної системи.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

У зв’язку з ремонтними роботами тимчасово припинять розподіл природного газу за такими адресами.

6 жовтня 2025 року:

м. Краматорськ, вул. Паркова, 35;

м. Слов’янськ, вул. Торська, 33.

8 жовтня 2025 року:

м. Слов’янськ, вул. Торська, 46 та 46а.

“Після завершення робіт подачу газу буде відновлено у найкоротший термін. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, через російську атаку ввечері 4 жовтня у Слов’янську без блакитного палива залишилися більш як 150 квартир. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхівку.