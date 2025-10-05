Підтримайте Вільне Радіо
6 та 8 жовтня 2025 року в окремих районах Краматорська та Слов’янська тимчасово припинять подачу газу. Обмеження пов’язані з плановими ремонтно-профілактичними роботами на об’єктах газорозподільної системи.
Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.
У зв’язку з ремонтними роботами тимчасово припинять розподіл природного газу за такими адресами.
6 жовтня 2025 року:
8 жовтня 2025 року:
“Після завершення робіт подачу газу буде відновлено у найкоротший термін. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, — зазначили у компанії.
Нагадаємо, через російську атаку ввечері 4 жовтня у Слов’янську без блакитного палива залишилися більш як 150 квартир. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхівку.