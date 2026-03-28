У Краматорську тимчасово не працюють термінали безготівкової оплати проїзду. Ілюстративне фото: Kramatorsk Post

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З ранку 28 березня 2026 року у Краматорську припинили роботу термінали безготівкової оплати у громадському транспорті. Краматорців закликали мати з собою готівку для оплати проїзду.

Про складнощі з терміналами повідомляє Краматорський Контакт Центр.

“З технічних причин термінали для безготівкової оплати проїзду не працюють. Просимо мати з собою готівку”, — пишуть комунальники.

Про відновлення роботи терміналів повідомлять пізніше.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2025-2026 у Краматорській громаді пройшов в умовах обстрілів інфраструктури міста. Його завершують 29 березня.