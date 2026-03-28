Підтримайте Вільне Радіо
З ранку 28 березня 2026 року у Краматорську припинили роботу термінали безготівкової оплати у громадському транспорті. Краматорців закликали мати з собою готівку для оплати проїзду.
Про складнощі з терміналами повідомляє Краматорський Контакт Центр.
“З технічних причин термінали для безготівкової оплати проїзду не працюють. Просимо мати з собою готівку”, — пишуть комунальники.
Про відновлення роботи терміналів повідомлять пізніше.
Нагадаємо, опалювальний сезон 2025-2026 у Краматорській громаді пройшов в умовах обстрілів інфраструктури міста. Його завершують 29 березня.