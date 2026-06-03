Автобус у Краматорську. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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3 червня у Краматорську обмежать рух транспорту в районі перехрестя вулиць Паркова та Василя Стуса. Зміни запровадять з 13:00, аби забезпечити безпеку мешканців громади.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Як 3 червня курсуватимуть маршрутки та тролейбуси у Краматорську

Водіїв та пішоходів закликали завчасно планувати маршрути пересування та без нагальної потреби не перебувати в зазначеному районі. З 13:00 у місті змінять схеми руху деякого громадського транспорту.

№2 та №2 (тролейбусний) в обох напрямках:

вул. Паркова – вул. Я. Мудрого – пр. Незалежності – вул. В. Стуса.

№5Б, №10

Прямий напрямок: вул. Паркова – вул. Академічна – пр. Миру – вул. В. Стуса – пр. Незалежності – вул. Я. Мудрого – вул. Паркова.

Зворотний напрямок: вул. Паркова – вул. Я. Мудрого – пр. Незалежності – вул. В. Стуса – пр. Миру (до б. Машинобудівників) – пр. Миру – вул. Академічна – вул. Паркова.

№7А (автобус)

Прямий напрямок: вул. В. Стуса – вул. Б. Хмельницького – вул. Академічна – вул. Паркова.

Зворотний напрямок: вул. Паркова – вул. Академічна – пр. Миру – вул. В. Стуса.

№21

Прямий напрямок: вул. Ювілейна – пр. Незалежності – вул. В. Стуса – пр. Миру (до б. Машинобудівників) – пр. Миру – вул. Академічна – вул. Паркова.

Зворотний напрямок: вул. Паркова – вул. Академічна – пр. Миру – вул. В. Стуса – пр. Незалежності – вул. Ювілейна.

Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, 2 червня війська країни-агресорки двічі атакували комунальні підприємства Краматорська. Під удар потрапили сміттєвози та автівка місцевого водоканалу. Серед людей ніхто не постраждав.