Наслідки російського обстрілу Краматорська 25 травня 2026 року. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

Через погіршення безпекової ситуації 29 травня в Краматорську запровадили додаткові зміни в роботі податкової інспекції та деяких місцевих управлінь. Цього дня відвідувачів вони не прийматимуть. Як до них можна буде звернутися натомість — читайте далі.

Про зміни в роботі установ повідомили в Краматорській міській раді.

У пʼятницю, 29 травня, жителів не прийматимуть:

Краматорська державна податкова інспекція — за довідкою можна звернутися телефоном: (066)841-45-80.





управління реєстраційних повноважень — довідкову інформацію можна отримати за номером: (099)720-59-60. Відновлення роботи установи запланували на 1 червня.

управління з питань ветеранської політики — телефон для довідок працюватиме за номером: (050)405-95-54. Відновити роботу управління також має 1 червня.

Крім того, у звичному режимі 29 травня не працюватиме й управління праці та соціального захисту. Утім, для консультацій до нього можна буде звертатися за номерами “гарячих ліній”:

з питань надання державних соціальних допомог: (050)60-50-158;

з питань надання допомоги ВПО: (095)40-24-151;

з питань надання пільг: (093)234-30-22.

Нагадаємо, раніше 29 травня в Краматорську також вирішили тимчасово закрити для відвідувань кілька медзакладів, ЦНАП і змінити маршрути громадського транспорту.