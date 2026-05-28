На тлі погіршення безпекової ситуації влада Краматорська вирішила тимчасово закрити три амбулаторії та Центр надання адміністративних послуг. Зміни також торкнуться деяких маршрутів громадського транспорту. Як працюватимуть – читайте далі.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
Центр надання адміністративних послуг не прийматиме жителів Краматорська через безпекову ситуацію відзавтра, однак відновлення його роботи запланували на початок червня 2026-го. Довідкову інформацію можна отримати за цим номером телефону — +38 (050) 755-54-99.
Також через ситуацію у місті тимчасово закриють амбулаторії №9–12 та поліклініку міської лікарні №2. Прийоми, які запланували на 29-30 травня, скасували, але місцеві зможуть отримати консультації онлайн за цими номерами телефонів:
Пацієнтів, які записувалися до лікарів поліклініки КНП “Міська лікарня №2” обіцяють поінформувати щодо нової дати та часу візиту додатково.
Тимчасові зміни також вносять в роботу громадського транспорту:
Нагадаємо, ще 940 обстрілів по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 27 травня — вкотре не обійшлося без жертв серед цивільного населення. У Дружківці загинула одна людина, а у Кіндратівці та Пискунівці загалом є троє поранених.