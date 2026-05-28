Краматорськ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На тлі погіршення безпекової ситуації влада Краматорська вирішила тимчасово закрити три амбулаторії та Центр надання адміністративних послуг. Зміни також торкнуться деяких маршрутів громадського транспорту. Як працюватимуть – читайте далі.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

У Краматорську з 29 травня закриють три амбулаторії та ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг не прийматиме жителів Краматорська через безпекову ситуацію відзавтра, однак відновлення його роботи запланували на початок червня 2026-го. Довідкову інформацію можна отримати за цим номером телефону — +38 (050) 755-54-99.

Також через ситуацію у місті тимчасово закриють амбулаторії №9–12 та поліклініку міської лікарні №2. Прийоми, які запланували на 29-30 травня, скасували, але місцеві зможуть отримати консультації онлайн за цими номерами телефонів:

+38 (050) 357-07-05;

+38 (095) 274-18-02;

42-00-98;

+38 (050) 458-33-75 (амбулаторія в м. Київ).

Пацієнтів, які записувалися до лікарів поліклініки КНП “Міська лікарня №2” обіцяють поінформувати щодо нової дати та часу візиту додатково.

У Краматорську з 29 травня змінять рух деякого громадсько транспорту: як курсуватиме

Тимчасові зміни також вносять в роботу громадського транспорту:

Маршрути №2, №14, №14А, №2 (тролейбусний) , в обох напрямках курсуватимуть за схемою: вул. Паркова – вул. О. Тихого – вул. Дружби – вул. В. Стуса.

, в обох напрямках курсуватимуть за схемою: вул. Паркова – вул. О. Тихого – вул. Дружби – вул. В. Стуса. Маршрут №7А (автобусний) в обох напрямках: вул. В. Стуса – вул. Дружби – вул. Ювілейна – вул. Паркова.

в обох напрямках: вул. В. Стуса – вул. Дружби – вул. Ювілейна – вул. Паркова. Маршрути №11, №11Л в обох напрямках: вул. В. Стуса – вул. Дружби – вул. О. Тихого.

в обох напрямках: вул. В. Стуса – вул. Дружби – вул. О. Тихого. Маршрут №16А: прямий напрямок — бул. Машинобудівників (Водоканал) – вул. Паркова – вул. О. Тихого – вул. Дружби, а зворотний напрямок — вул. Дружби – вул. О. Тихого.

прямий напрямок — бул. Машинобудівників (Водоканал) – вул. Паркова – вул. О. Тихого – вул. Дружби, а зворотний напрямок — вул. Дружби – вул. О. Тихого. Маршрут №21 в обох напрямках: вул. Паркова – вул. Ювілейна – вул. Дружби – вул. В. Стуса.

Нагадаємо, ще 940 обстрілів по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 27 травня — вкотре не обійшлося без жертв серед цивільного населення. У Дружківці загинула одна людина, а у Кіндратівці та Пискунівці загалом є троє поранених.