Ілюстративне фото: КП КТТУ

Маршрути №8, 10, 11, 11Л та 16А у Краматорську тимчасово курсуватимуть за зміненою схемою руху.

Про це повідомили в КП “Краматорське трамвайно-тролейбусне управління”.

За новим маршрутом автобуси деякий час їздитимуть в обох напрямках: вулиця Олекси Тихого — вулиця Миколи Силаєва — вулиця Елеваторна — вулиця Сіверська.

Причини змін та терміни дії нової схеми руху не уточнюють, але незадовго до цього росіяни атакували один із районів Краматорська з авіації. Відомо про постраждалих у місті.

Раніше ми розповідали, що з технічних причин у громадському транспорті Краматорська тимчасово не працюють термінали для безготівкової оплати. Коли їх відновлять — обіцяють повідомити додатково.