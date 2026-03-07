Фото: Facebook/Олександр Гончаренко

7 березня у Краматорську через технічні причини на частині тролейбусних маршрутів тимчасово працюють автобуси. Також у місті змінили схему руху двох автобусів.

Про це повідомили у Краматорському трамвайно-тролейбусному управлінні.

Зокрема, автобуси замість тролейбусів курсують на маршрутах №10, №33б, №7а та №2.

Також тимчасово змінили схему руху автобусних маршрутів №14 та №14А. В обох напрямках транспорт їздить за маршрутом: вулиця Василя Стуса — вулиця Паркова.

Наразі на лінії працюють 9 автобусів, які курсують відповідно до розкладу.

Нагадаємо, у Краматорську збираються перевірити технічний стан двох мостів і ділянки шляхопроводу.