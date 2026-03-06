Дорожні роботи. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Краматорській громаді до кінця червня планують перевірити технічний стан двох мостів і ділянки шляхопроводу. На ці роботи з місцевого бюджету готові витратити 750 тисяч гривень. Підрядник має обстежити споруди та підготувати технічні звіти про їхній стан.

Про цю закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися з системи електронних закупівель Prozzoro.

Обстежити планують три споруди, розташовані у Краматорську:

міст через річку Казенний Торець довжиною 78 метрів на вулиці Конрада Гампера,

міст через річку Друга Біленька довжиною 58,4 метра на вулиці Танкістів,

шляхопровідна розв’язка довжиною 96,65 метра на вулиці Олекси Тихого.

Як зазначається в документації, всі три об’єкти служать уже понад 20 років.

Роботи замовили в управлінні житлово-комунального господарства Краматорської міської ради. На обстеження споруд готові спрямувати 750 тисяч гривень. Кошти планують виділити з місцевого бюджету.

Обраний виконавець проведе інструментальну зйомку об’єктів, перевірить міцність бетону, виявить дефекти, оцінить фізичний знос та визначить, чи потребують мости та шляхопровідна розв’язка ремонту.

Після завершення робіт підрядник повинен підготувати технічний звіт на кожну споруду в паперовому та електронному вигляді. У ньому має бути описаний стан об’єктів, проблеми та висновки щодо їхньої подальшої експлуатації.

Провести обстеження планують до 30 червня 2026 року.

Подати свої пропозиції учасники можуть до 13 березня. Після цього відбудеться аукціон, де переможця визначать за найнижчою ціною.

Раніше ми писали, що у Краматорській громаді закриють антидроновими сітками ще 10 км доріг.