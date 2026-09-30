У Краматорську тимчасово змінили схеми руху автобусів за маршрутами №5Б та 10

Автобус. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Від 12:00 30 вересня громадський транспорт за маршрутами №5Б та 10 у Краматорську тимчасово почав курсувати зі змінами, які стосуються руху в обох напрямках.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, автобус №5Б в обох напрямках тепер курсує маршрутом: вул. В. Чорновола — вул. В. Стуса — просп. Незалежності — вул. Я. Мудрого — вул. Паркова.

Автобус №10 в обох напрямках їздить від зупинки «Новий світ» через вул. О. Тихого, просп. Миру, пл. Миру та просп. Незалежності до вул. Я. Мудрого і далі до вул. Паркова.

Нагадаємо, через ситуацію із безпекою у Краматорську скасували прийоми Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН), які планували провести 30 вересня. Цей день повинен був стати останнім, коли до установи можна було особисто звернутися з Краматорська: далі зацікавлені отримати допомогу управління можуть це розбити або дистанційно, або на Полтавщині.