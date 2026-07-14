Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: Фото: ДСНС

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Через пожежу в одному з багатоквартирних будинків у Краматорську загинули дві жінки, їхні тіла рятувальники виявили під час ліквідації загоряння. Сигнал про пожежу до вогнеборців дійшов у вівторок, 14 липня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донеччини.

“Сьогодні рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного будинку в м. Краматорську. Під час розвідки та гасіння пожежі надзвичайники в одній із кімнат виявили тіла двох жінок, на жаль, без ознак життя”, — пишуть рятувальники.

Там зазначили, що пожежу вдалося ліквідувати. Причини та обставини, які призвели до загоряння, ще невідомі — їх встановлюють.

“Шановні громадяни! Пам’ятайте: нехтування правилами пожежної безпеки може призвести до трагічних наслідків”, — попередили в ДСНС.

Нагадаємо, 10 липня 2026 року під час робочого виїзду по Краматорську рятувальники ДСНС потрапили під удар росіян. FPV-дрон окупантів удар по машині вогнеборців. Про поранених не повідомляли.