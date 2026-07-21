Газовики відновлюють подачу блакитного палива у мікрорайоні Лазурний, Краматорськ. Фото: з відео АТ "Донецькоблгаз"

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Фахівці відновлюють подачу газу до будинків у мікрорайоні Лазурний у Краматорську. Місцеві жителі залишилися без блакитного палива після російської атаки. Що вже зробили — читайте далі.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

За їхніми даними, жителі мікрорайону Лазурний у Краматорську залишилися без газопостачання через нещодавню російську атаку. Після ліквідації наслідків обстрілів фахівці підприємства перевірили та підготували мережі до безпечного пуску газу.

Відновлення систем розпочали у “максимально стислі терміни”, зазначають у компанії. Нині газовики проводять поетапний пуск блакитного палива до осель мешканців, однак точні строки закінчення робіт поки не називають.

“Наше головне завдання — якомога швидше та безпечно повернути людям газопостачання після ворожих атак. Це результат професійної роботи наших фахівців і ефективної взаємодії всіх комунальних служб Краматорська. Дякую кожному працівнику, який щодня виконує свою роботу в умовах постійної небезпеки та робить усе можливе, щоб люди якнайшвидше повернулися до звичного життя”, — написав голова правління АТ “Донецькоблгаз” Вадим Батій.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня російські загарбники запустили по прифронтовому Краматорську, попередньо, девʼять керованих авіабомб. Вони влучили по житлових кварталах та найбільшому лікарняному містечку громади. Відомо про загибель двох людей, а також про поранення вже десяти цивільних.