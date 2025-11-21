Відключення світла. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зранку 21 листопада 2025 року місто залишилося без світла через аварійні знеструмлення. За кілька годин подачу електропостачання відновили у всіх споживачів.

Про відновлення електропостачання повідомили в контакт-центрі Краматорська.

Подачу електроенергії на місто тимчасово припинили близько 10 ранку. Терміни повернення світла не анонсували, втім, близько 16:20 електропостачання вдалося відновити у всіх споживачів.

Нагадаємо, минулої доби війська РФ атакували Краматорськ безпілотниками. Внаслідок атак поранень дістала літня жінка, а в місті фіксували пошкодження цивільної інфраструктури.