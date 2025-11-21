Підтримайте Вільне Радіо
Протягом 20 листопада 2025 року війська РФ били по території Донеччини понад 1600 разів. Під вогнем опинилися сім населених пунктів області, у трьох із них від обстрілів постраждали цивільні. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо у зведенні.
За даними поліції Донеччини, минулої доби росіяни завдали ударів по Лиману, Краматорську, Костянтинівці й Слов’янську, а також Олександрівці, Олексієво-Дружківці й Черкаському.
У Лимані FPV-дрон влучив в евакуаційний автомобіль. Внаслідок атаки поранень дістали журналіст проєкту “Донбас Реалії” і американський волонтер з організації Plain Compassion Crisis Response.
На Краматорськ окупанти скерували п’ять дронів, які поранили 66-річну жінку та пошкодили два приватні будинки й магазин. У керівництві громади також повідомляють про пошкодження будівельної бази й спортивного закладу.
По Костянтинівці війська РФ також вдарили з дрону. Їхній FPV пошкодив цивільне авто й поранив цивільну людину, яка перебувала там на момент влучання.
Крім того, 20 листопада російські обстріли пошкодили приватний будинок у Слов’янську.
Також БПЛА “Молнія-2” пошкодив 13 приватних будинків та автомобіль у Черкаському. А внаслідок атаки п’ятьма БПЛА “Герань-2” (більш відомого як Shahed) в Олександрівці руйнувань зазнали 35 приватних осель, багатоквартирний будинок, дві адмінбудівлі й сім цивільних авто.
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін додає, що окупанти ще завдали удару по Сіверську, де пошкодили шість будинків. Імовірно, це сталося після опівночі.
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби війська РФ намагалися посунути позиції українських військових на Донеччині щонайменше 132 рази. Окупанти атакували на всіх відтинках фронту в області, але найбільшу активність проявляли на Покровському й Костянтинівському напрямках. Загалом ситуація в регіоні наступна:
Нагадаємо, у Генштабі спростували заяви росіян про окупацію Ямполя Лиманської громади.