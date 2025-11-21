Підтримати
За добу четверо цивільних дістали поранень через обстріли: як на Донеччині минуло 20 листопада (ЗВЕДЕННЯ)

Марія Санатарчук
Протягом 20 листопада 2025 року війська РФ били по території Донеччини понад 1600 разів. Під вогнем опинилися сім населених пунктів області, у трьох із них від обстрілів постраждали цивільні. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо у зведенні.

 

Відомо про поранених у Лимані, Краматорську й Костянтинівці

За даними поліції Донеччини, минулої доби росіяни завдали ударів по Лиману, Краматорську, Костянтинівці й Слов’янську, а також Олександрівці, Олексієво-Дружківці й Черкаському.

У Лимані FPV-дрон влучив в евакуаційний автомобіль. Внаслідок атаки поранень дістали журналіст проєкту “Донбас Реалії” і американський волонтер з організації Plain Compassion Crisis Response.

На Краматорськ окупанти скерували п’ять дронів, які поранили 66-річну жінку та пошкодили два приватні будинки й магазин. У керівництві громади також повідомляють про пошкодження будівельної бази й спортивного закладу.

По Костянтинівці війська РФ також вдарили з дрону. Їхній FPV пошкодив цивільне авто й поранив цивільну людину, яка перебувала там на момент влучання. 

Крім того, 20 листопада російські обстріли пошкодили приватний будинок у Слов’янську. 

Також БПЛА “Молнія-2” пошкодив 13 приватних будинків та автомобіль у Черкаському. А внаслідок атаки п’ятьма БПЛА “Герань-2” (більш відомого як Shahed) в Олександрівці руйнувань зазнали 35 приватних осель, багатоквартирний будинок, дві адмінбудівлі й сім цивільних авто.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін додає, що окупанти ще завдали удару по Сіверську, де пошкодили шість будинків. Імовірно, це сталося після опівночі. 

Наслідки російських атак у Донецькій області за 20 листопада 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російських атак у Донецькій області за 20 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських атак у Донецькій області за 20 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Найбільше російських атак нарахували на Покровському й Костянтинівському напрямках

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби війська РФ намагалися посунути позиції українських військових на Донеччині щонайменше 132 рази. Окупанти атакували на всіх відтинках фронту в області, але найбільшу активність проявляли на Покровському й Костянтинівському напрямках. Загалом ситуація в регіоні наступна:

  • на Лиманському напрямку росіяни 10 разів намагалися просунутися в районі Шандриголового, Колодязів і Новоселівки, а також Новоєгорівки, Греківки та Мирного на Луганщині;
  • на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 15 штурмів поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та в бік Званівки;
  • на Краматорському напрямку росіяни шість разів  атакували поблизу Новомаркового, Часового Яру та в бік Предтечиного й Ступочок;
  • на Костянтинівському напрямку війська РФ провели 23 атаки в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Софіївки;
  • на Покровському напрямку зафіксували 59 боєзіткнень у районах Володимирівки, Заповідного, Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Покровська, Лисівки, Удачного, Молодецького, Дачного й Філії на Дніпропетровщині, а також у бік Новопавлівки;
  • на Олександрівському напрямку українські захисники зупинили 19 спроб прорвати оборону в районах Зеленого Гаю й Привільного, а також Соснівки й Січневого на Дніпропетровщині й Степового, Рибного та Красногірського на Запоріжжі.

Нагадаємо, у Генштабі спростували заяви росіян про окупацію Ямполя Лиманської громади.

