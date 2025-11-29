Наслідки обстрілу у Краматорську, 29 листопада 2025 року. Фото: Олександр Гончаренко

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

29 листопада 2025 року о 16:43 російська армія завдала удару по Краматорську. Поранення отримала жінка 1989 року народження. Її стан оцінюють як середній. Також у місті постраждала цивільна інфраструктура.

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“О 16:43 російські війська завдали два удари по цивільній інфраструктурі. Встановлюємо наслідки обстрілу, працюють усі відповідні служби”, — написав очільник Краматорської МВА.

Через годину посадовець додав, що стало відомо про поранену місцеву жінку 1989 року народження. Її стан оцінюють як середній — вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, цього ж дня російські загарбники обстріляли Лиман. Внаслідок вибуху загинула 68-річна місцева жителька. Правоохоронці ще встановлюють, якою зброєю окупанти вдарили по місту.