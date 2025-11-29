У Лимані внаслідок обстрілу російських окупантів загинула 68-річна місцева жителька

Ситуація на фронтах Лиманського напрямку станом на 29 листопада 2025 року. Скриншот мапи: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Вранці 29 листопада 2025 року російські загарбники обстріляли Лиман. Внаслідок вибуху загинула 68-річна місцева жителька. Правоохоронці ще встановлюють, якою зброєю окупанти вдарили по місту.

Про наслідки обстрілу повідомила журналістам “Суспільне Донбас” речниця обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

“У житловому секторі отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 68-річна жителька. Тип зброї встановлюється”, — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.

Нагадаємо, протягом 28 листопада 2025 року внаслідок російських обстрілів дістали поранення троє цивільних в Олександрівці Краматорського району та один в селищі Билбасівка Слов’янської громади.