Наслідки обстрілів у Донецькій області за 28 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

28 листопада 2025 року внаслідок російських обстрілів дістали поранення троє цивільних в Олександрівці Краматорського району та один в селищі Билбасівка Слов’янської громади. Також стало відомо про пораненого 27 листопада у селі Рубці Лиманської громади. Удари росіян зруйнували 69 цивільних об’єктів. Серед них — котельні, заклад освіти, адмінбудівлі і житлові будинки. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 228 російські атаки. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

28 листопада 2025 року від російських ударів дістали поранення четверо жителів Донеччини

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 28 листопада внаслідок ударів російських військових на Донеччин дістали поранення четверо цивільних — троє в Олександрівці Краматорського району та один в селищі Билбасівка Слов’янської громади.

Зазначимо, очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях заявляв, що минулої доби у Билбасівці дістали поранення двоє місцевих.

Загиблих протягом 28 листопада не виявляли.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 28 листопада 2025 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Крім цього, поліцейські Донеччини уточнюють, що стало відомо про ще одного постраждалого, який 27 листопада 2025 року дістав поранення у селі Рубці Лиманської громади.

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 742 житель Донеччини, ще 8 496 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 28 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

28 листопада 2025-го від російських ударів постраждали 69 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 393 раз. Під вогнем були 4 населених пункти: міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Билбасівка та Олександрівка.

Протягом доби під обстріли потрапили 69 цивільних об’єктів, з них 46 — житлові будинки. Зокрема:

найбільших руйнувань зазнало селище Билбасівка по якій росіяни вдарили двома БПЛА “Герань-2” (відомими як Шахед) та пошкодили 21 приватний будинок;

п’ять керованих авіабомб “КАБ-250” скинули по Слов’янську та зруйнували один багатоквартирний і 13 приватних будинків, адмінбудівлю, заклад освіти, гуртожиток та 7 цивільних авто;

по Олександрівці росіяни вдарили шістьма БПЛА “Герань-2” та зруйнували 8 приватних будинків, адмінбудівлю, 2 котельні, нежитлове приміщення та 7 авто;

ще два приватних будинки пошкодили ударом БПЛА “Герань-2” у Краматорську .

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 28 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 29 листопада пошкодили три будинки у Сіверську

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

три будинки пошкодили у Сіверську ;

у Рубцях Лиманської громади зруйнували один будинок.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 28 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

228 разів за 28 листопада 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 28 листопада 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 228 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 82 рази йшли на штурм в районах населених пунктів Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу;

на Олександрівському напрямку (колишній Новопавлівський) окупанти за добу 56 разів атакували у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки;

гаряче залишається й на Лиманському напрямку , де загарбники 38 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік населеного пункту Червоний Став;

ще 31 штурм росіян нарахували на Костянтинівському напрямку , де окупанти атакували у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки;

на Слов’янському напрямку українські захисники зупинили 17 штурмів загарбників у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська;

чотири атаки відбили на Краматорському напрямку у районах Часового Яру та Ступочок.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 28 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 28 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, тим часом у США та Європі обговорюють мирний план та пропозиції віддати росіянам територію для закінчення війни. Журналісти Вільного Радіо зібрали ключові факти, пропозиції та ризики, про які наразі відомо.