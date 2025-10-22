У Краматорську висадять понад тисячу дерев: це подарунок

Висадка дерев у Краматорську, жовтень 2025 року. Фото: Краматорська МВА

Понад тисячу вже висаджують у Краматорську — це подарунок від підприємця. Серед них є акації, липи, ясені, клени, граби, буки та в’язи.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що комунальники розпочали висадку понад тисячі дерев, які місту подарував приватних підприємиць. Місцеві вже могли помітити патички, поруч із якими — саджанці молодих дерев.

Серед 1120 нових насаджень — акації (200 саджанців), липи (200), ясені (170), клени (200), граби (150), буки (100) та в’язи (100 дерев).

“Попри те, що під час війни питання благоустрою не стоїть на першому місці, такі ініціативи стають свідченням турботи про майбутнє Краматорська. Зелені насадження — це не лише краса, а й символ надії на відновлення та життя, якою кожен з нас живе у цей складний час”, — написали у Краматорській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, Управління освіти Краматорської міськради оголосило тендери на відновлення покрівель двох пошкоджених освітніх закладів. Виконавці мають завершити роботи до 25 грудня 2025 року.