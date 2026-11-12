У Краматорську з 16 листопада закривають всі відділення та банкомати “Ощадбанку”: де шукати найближчі

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На тлі погіршення безпекової ситуації в Краматорську з 16 листопада закривають всі відділення та банкомати “Ощадбанку”. Їхня інфраструктура продовжує працювати в Словʼянську, Олександрівці та Черкаському. Адреси — публікуємо далі.
Про це повідомили в Краматорській міській військовій адміністрації.
Там розповіли, що з 16 листопада в Краматорську тимчасово призупиняють роботу всі відділення та банкомати “Ощадбанку”. Їх закривають на тлі погіршення безпекової ситуації в місті.
Мешканці все ще можуть скористатися послугами банку в інших наближених населених пунктах регіону. Зокрема, відділення та банкомати продовжують працювати за адресами:
Клієнти також можуть користуватися онлайн-сервісами “Ощадбанку”, які дозволяють здійснювати фінансові операції без відвідування відділень.
Нагадаємо, з 16 листопада у Краматорську тимчасово не працюватиме останнє відділення “ПриватБанку”. Його також вирішили закрити на тлі погіршення безпекової ситуації у місті.