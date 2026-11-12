У Краматорську з 16 листопада закривають всі відділення та банкомати “Ощадбанку”: де шукати найближчі

"Ощадбанк". Ілюстративне фото: зі сторінок компанії

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На тлі погіршення безпекової ситуації в Краматорську з 16 листопада закривають всі відділення та банкомати “Ощадбанку”. Їхня інфраструктура продовжує працювати в Словʼянську, Олександрівці та Черкаському. Адреси — публікуємо далі.

Про це повідомили в Краматорській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що з 16 листопада в Краматорську тимчасово призупиняють роботу всі відділення та банкомати “Ощадбанку”. Їх закривають на тлі погіршення безпекової ситуації в місті.

Мешканці все ще можуть скористатися послугами банку в інших наближених населених пунктах регіону. Зокрема, відділення та банкомати продовжують працювати за адресами:

м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44;

с. Олександрівка, вул. Соборна, 11;

с. Олександрівка, вул. Самарська, 11 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Університетська, 53 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Тараса Шевченка, 11 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Ком’яхова, 49 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Свободи, 13 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Вільна, 2 (банкомат);

смт Черкаське, вул. Шевченка, 19 (банкомат).

Клієнти також можуть користуватися онлайн-сервісами “Ощадбанку”, які дозволяють здійснювати фінансові операції без відвідування відділень.

Нагадаємо, з 16 листопада у Краматорську тимчасово не працюватиме останнє відділення “ПриватБанку”. Його також вирішили закрити на тлі погіршення безпекової ситуації у місті.