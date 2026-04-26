Порятунок чоловіка з вогню. Фото: ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Краматорську під час пожежі у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку вогнеборці врятували чоловіка, який не міг самостійно залишити помешкання через сильне задимлення.

Про це повідомили в ДСНС Донеччини.

Займання сталося напередодні в одному з багатоквартирних будинків міста. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили у квартирі чоловіка. Через густий дим він залишався заблокованим усередині приміщення.

Рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря та продовжили гасити займання.

Причин виникнення пожежі наразі не уточнюють.

Раніше ми писали, що військові за допомогою роботизованої платформи евакуювали 77-річну жінку з-під обстрілів на Лиманському напрямку.