Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Українські військові провели чотиригодинну рятувальну операцію, аби вивезти 77-річну жінку з небезпечної ділянки дороги на Лиманському напрямку. Для цього використали наземний роботизований комплекс.
Про це повідомили у Третьому армійському корпусі ЗСУ.
За даними військових, аеророзвідка 60 окремої механізованої Інгулецької бригади помітила літню жінку на прострілюваній ділянці, яку бійці називають “дорогою смерті”. Вона самостійно намагалася залишити небезпечну зону, рухаючись повз вирви від снарядів та місця нещодавніх ударів.
З огляду на постійну загрозу обстрілів, військові залучили підрозділ наземних безпілотних систем Cerberus. Для евакуації використали роботизований комплекс.
Щоб не налякати жінку, дрон накрили ковдрою та розмістили на ньому напис “Бабусю, сідай”. Побачивши звернення, жінка скористалася можливістю евакуації.
Після цього наземний безпілотник доправив її у безпечне місце.
Операція тривала близько чотирьох годин. За інформацією військових, евакуація завершилася успішно — жінку вдалося вивезти з-під обстрілів.
