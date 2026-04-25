Кадр із відео, оприлюдненого Третім армійським корпусом ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові провели чотиригодинну рятувальну операцію, аби вивезти 77-річну жінку з небезпечної ділянки дороги на Лиманському напрямку. Для цього використали наземний роботизований комплекс.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі ЗСУ.

За даними військових, аеророзвідка 60 окремої механізованої Інгулецької бригади помітила літню жінку на прострілюваній ділянці, яку бійці називають “дорогою смерті”. Вона самостійно намагалася залишити небезпечну зону, рухаючись повз вирви від снарядів та місця нещодавніх ударів.

Військовий керує наземним роботом. Кадр із відео, оприлюдненого Третім армійським корпусом ЗСУ

З огляду на постійну загрозу обстрілів, військові залучили підрозділ наземних безпілотних систем Cerberus. Для евакуації використали роботизований комплекс.

Військовий “Трійки” зустрічає врятовану жінку. Кадр із відео, оприлюдненого Третім армійським корпусом ЗСУ

Щоб не налякати жінку, дрон накрили ковдрою та розмістили на ньому напис “Бабусю, сідай”. Побачивши звернення, жінка скористалася можливістю евакуації.

Після цього наземний безпілотник доправив її у безпечне місце.

Операція тривала близько чотирьох годин. За інформацією військових, евакуація завершилася успішно — жінку вдалося вивезти з-під обстрілів.

Врятована жінка в евакуаційному авто. Кадр із відео, оприлюдненого Третім армійським корпусом ЗСУ

