 Де лінія фронту на Донеччині 6 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ
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У Краматорську загинула одна цивільна людина: як минуло 5 листопада на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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За добу російські військові завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 610 ударів із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житлових кварталах регіону. Серед цивільних мешканців вкотре не обійшлося без жертв — у Краматорську обірвалося одне життя.

Під російським вогнем були щонайменше шести населених пунктів

Поліція повідомляє, що 5 листопада російські війська атакували наступні населені пункти Донеччини: міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Новодонецьке та Черкаське, села Іверське та Кам’янка.

По Краматорську росіяни били трьома 250-кілограмовими авіабомбами, а також дронами — загинула одна цивільна людина, пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинки, торговий центр, нежитлове приміщення, об’єкт інфраструктури й авто.

У Слов’янську фіксували шість влучань дронів — зазнали руйнувань адмінбудівля, два виробничі приміщення, два магазини, господарське приміщення та цивільне авто.

По Новодонецькому росіяни завдали три удари, з них два — авіабомбами. Там постраждали два багатоквартирні та один приватний будинки, гуртожиток та заклад освіти.

В Іверському пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Загалом за добу, як підрахували в поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 23 цивільні об’єкти. З них сім — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу росіяни загалом атакували населені пункти регіону 17 разів. З лінії фронту евакуювали 590 людей, зокрема 43 дитини.

Кількість жертв російських атак у Донецькій області за 5 листопада 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Російські авіаудари по Новодонецькому на Донеччині — пошкоджені багатоквартирні будинки, гуртожиток і заклад освіти
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Обстріл Слов’янська 5 листопада 2026 року — шість влучань дронів, пошкоджені магазини, підприємства та автомобіль
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини за 5 листопада 2026 року — 1610 ударів по лінії фронту та житлових кварталах
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Обстріли Донецької області 5 листопада 2026 року — загибла людина у Краматорську, руйнування житлових будинків
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Поблизу Покровська та Костянтинівки пройшло найбільше атак

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили три атаки російських сил, які намагалися вклинитися в оборону в бік Ставків, Діброви та в районі Зарічного;
  • на Слов’янському напрямку російські військові провели дві атаки поблизу Юрківки та Миколаївки;
  • окупанти не проводили штурмових дій на Краматорському напрямку;
  • 11 атак російських військових відзначали на Костянтинівському напрямку. Загарбники атакували поблизу Костянтинівки, Степанівки та в бік Розкішного;
  • на Покровському напрямку російські сили провели 16 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Вільного, Молодецького та в бік Кучерового Яру, Добропілля, Святогорівки, Сергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, Сили оборони вчергове атакували військові цілі росіян на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу їм вдалося уразити склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, а ще ремонтний підрозділ.

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