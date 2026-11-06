Де лінія фронту на Донеччині 6 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За добу російські військові завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 610 ударів із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житлових кварталах регіону. Серед цивільних мешканців вкотре не обійшлося без жертв — у Краматорську обірвалося одне життя.
Поліція повідомляє, що 5 листопада російські війська атакували наступні населені пункти Донеччини: міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Новодонецьке та Черкаське, села Іверське та Кам’янка.
По Краматорську росіяни били трьома 250-кілограмовими авіабомбами, а також дронами — загинула одна цивільна людина, пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинки, торговий центр, нежитлове приміщення, об’єкт інфраструктури й авто.
У Слов’янську фіксували шість влучань дронів — зазнали руйнувань адмінбудівля, два виробничі приміщення, два магазини, господарське приміщення та цивільне авто.
По Новодонецькому росіяни завдали три удари, з них два — авіабомбами. Там постраждали два багатоквартирні та один приватний будинки, гуртожиток та заклад освіти.
В Іверському пошкоджений об’єкт інфраструктури.
Загалом за добу, як підрахували в поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 23 цивільні об’єкти. З них сім — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу росіяни загалом атакували населені пункти регіону 17 разів. З лінії фронту евакуювали 590 людей, зокрема 43 дитини.
Нагадаємо, Сили оборони вчергове атакували військові цілі росіян на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу їм вдалося уразити склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, а ще ремонтний підрозділ.