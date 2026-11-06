Де лінія фронту на Донеччині 6 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 5 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За добу російські військові завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 610 ударів із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житлових кварталах регіону. Серед цивільних мешканців вкотре не обійшлося без жертв — у Краматорську обірвалося одне життя.

Під російським вогнем були щонайменше шести населених пунктів

Поліція повідомляє, що 5 листопада російські війська атакували наступні населені пункти Донеччини: міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Новодонецьке та Черкаське, села Іверське та Кам’янка.

По Краматорську росіяни били трьома 250-кілограмовими авіабомбами, а також дронами — загинула одна цивільна людина, пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинки, торговий центр, нежитлове приміщення, об’єкт інфраструктури й авто.

У Слов’янську фіксували шість влучань дронів — зазнали руйнувань адмінбудівля, два виробничі приміщення, два магазини, господарське приміщення та цивільне авто.

По Новодонецькому росіяни завдали три удари, з них два — авіабомбами. Там постраждали два багатоквартирні та один приватний будинки, гуртожиток та заклад освіти.

В Іверському пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Загалом за добу, як підрахували в поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 23 цивільні об’єкти. З них сім — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу росіяни загалом атакували населені пункти регіону 17 разів. З лінії фронту евакуювали 590 людей, зокрема 43 дитини.

Поблизу Покровська та Костянтинівки пройшло найбільше атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили три атаки російських сил, які намагалися вклинитися в оборону в бік Ставків, Діброви та в районі Зарічного;

на Слов’янському напрямку російські військові провели дві атаки поблизу Юрківки та Миколаївки;

окупанти не проводили штурмових дій на Краматорському напрямку ;

11 атак російських військових відзначали на Костянтинівському напрямку . Загарбники атакували поблизу Костянтинівки, Степанівки та в бік Розкішного;

на Покровському напрямку російські сили провели 16 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Вільного, Молодецького та в бік Кучерового Яру, Добропілля, Святогорівки, Сергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, Сили оборони вчергове атакували військові цілі росіян на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу їм вдалося уразити склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, а ще ремонтний підрозділ.