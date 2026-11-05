Українські військові атакували російські склади на ТОТ Донеччини: де фіксували ураження

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Сили оборони вчергове атакували військові цілі росіян на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу їм вдалося уразити склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, а ще ремонтний підрозділ. Де саме фіксували ці удари — читайте далі.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, 4 та в ніч на 5 листопада підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Деякі з цих ударів були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Так, у районі Новоазовська українські бійці атакували склад із боєприпасами росіян. Ще один подібний обʼєкт з матеріально-технічними засобами зазнав ураження поблизу Прогресу Гродівської громади.
Разом із тим захисники вдарили по ремонтно-відновлювальному підрозділу армії країни-агресорки в районі Талаківки — це Сартанська громада в Маріупольському районі області.
“Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України”, — резюмували у відомстві.
Нагадаємо, українські військові знайшли та знищили майстерню, а також склад безпілотників і засобів РЕБ у тилу російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ціль розташовувалася на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту.