Наслідки російських атак у Донецькій області за 23 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

2377 ударів різними видами зброї по Донецькі області зафіксували правоохоронці за добу 23 жовтня. Вкотре не обійшлося без загибелі та поранення цивільних, зокрема у Краматорську загарбники атакували дроном “Ланцет” авто з двома журналістами та оператором українського телеканалу FREEДОМ. Загинули двоє медійників, третій — перебуває у тяжкому стані в лікарні. Також поранені цивільні були в Костянтинівці та Райгородку.

У Краматорську загинула журналістка Олена Губанова й оператор Євген Кармазін. Обидва були родом з Донеччини

Російські загарбники 23 жовтня били по дев’яти населених пунктах Донецької області, йдеться у щоденному зведенні про обстріли від поліції. Під вогнем були міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Мирноград, селища Комишуваха, Райгородок, села Курицине, Маяки та Сергіївка.

По Краматорську росіяни вдарили дроном “Ланцет”, а також трьома дронами FPV. Ланцет влучив у авто журналістів телеканалу FREEДОМ, яке стояло на автозаправній станції. Журналістка Олена Губанова й оператор Євген Кармазін не пережили вибуху дрона, а їхній колега, Олександр Количев, зазнав поранень та перебуває у тяжкому стані. Колеги медійників відкрили “банку” на Monobank для збору допомоги родичам загиблих. Підтримати можна за посиланням. Загалом у Краматорську за добу постраждали три приватні будинки, АЗС і п’ять цивільних авто.

Ще п’ятеро цивільних за добу зазнали поранень у Костянтинівці. Росіяни били по місту дронами й артилерією, там також постраждав приватний будинок.

У Райгородку через обстріл приватного сектору селища поранень зазнала одна людина, постраждали дві оселі.

У ще п’яти населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури після обстрілів:

по Дружківці били 9 разів, там руйнувань зазнали три багатоквартирні будинки, заклад освіти, підприємство, цивільний автомобіль та газопровідна труба;

у мікрорайоні “Світлому” в Мирнограді постраждав багатоквартирний будинок;

у Комишувасі Краматорської громади удар БпЛА “Герань-2” пошкодив приватний будинок і нежитлове приміщення;

у Курициному Новодонецької громади внаслідок атаки трьох дронів “Герань-2” є руйнування на території промислового об’єкта;

У Сергіївці Андріївської громади російський FPV-дрон пошкодив цивільне авто.

Руйнувань за добу зазнали 27 цивільних об’єктів, з них вісім — житлові будинки, пишуть у поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін додатково зазначив, що під вогнем від ранку 23 жовтня по ранок 24 жовтня також була Оріхуватка Миколаївської громади.

Російський наступ на Донеччині не зупиняється

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 23 жовтня російські сили провели дев’ять атак у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове, намагаючись прорвати оборону ЗСУ;

23 жовтня російські сили провели дев’ять атак у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове, намагаючись прорвати оборону ЗСУ; на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці зупинили 14 спроб просування окупантів у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки;

українські військовослужбовці зупинили 14 спроб просування окупантів у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки; на Краматорському напрямку російські військові не проводили наступальних дій;

російські військові не проводили наступальних дій; на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 12 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки. Військовослужбовці ЗСУ відбили ці спроби;

армійці країни-агресорки здійснили 12 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки. Військовослужбовці ЗСУ відбили ці спроби; на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмів загарбників поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка та Дачне;

Сили оборони зупинили 39 штурмів загарбників поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка та Дачне; на Олександрівському напрямку окупанти здійснили 14 атак у районах Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське та в напрямку Привілля.

