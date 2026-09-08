Де лінія фронту на Донеччині 8 вересня 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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Протягом 7 вересня російські військові завдали 960 ударів по підконтрольній частині Донецької області: поліція фіксувала влучання як по лінії фронту, так і по житлових кварталах регіону. Серед цивільних мешканців за добу загинули двоє людей, ще 10 — зазнали поранень.
За даними поліції, під вогнем були міста Краматорськ, Слов’янськ, селище Райгородок, села Завидо-Борзенка, Селезнівка.
На Краматорськ росіяни скинули чотири бомби УМПБ Д-30СН, а також поцілили FPV-дроном у цивільне авто. Загинули двоє людей, поранені ще шестеро. Пошкоджені три багатоквартирні будинки та дев’ять авто.
По Слов’янську били 250-кілограмовими авіабомбами, а також з РСЗВ “Торнадо-С” та “Смерч”. Поранені троє цивільних, пошкоджені сім багатоквартирних і один приватний будинки, котельню, підприємство і магазин.
Одна людина зазнала поранень після ударів по Райгородку, там пошкоджений приватний будинок.
Ще одна оселя постраждала після обстрілу Селезнівки.
Руйнувань загалом за добу зазнали 25 цивільних об’єктів, з них 13 житлових будинків, підрахували в поліції.
Російські військові також били по Білозерському, Карпівці, Новодонецькому та Петрівці Другій, уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.
Нагадаємо, російські війська намагаються прорватися до річки Сіверський Донець у районі Святогірська та поступово посилюють кількість штурмових дій на цьому відтинку фронту. Українські підрозділи водночас виявляють місця зосередження росіян на дальніх підступах та завдають по них ударів, аби не допустити накопичення сил.