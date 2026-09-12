У Краматорську з 13 вересня змінили рух 9 маршрутів: як курсуватимуть автобуси й тролейбуси

Пасажирський автобус. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

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З 13 вересня пасажири №5Б, №7А, №8, №10, №11Л, №16А, №18, №29 та №33Б мають враховувати зміни під час поїздок. Для них тимчасово визначили нові схеми руху в прямому та зворотному напрямках.

Про це повідомили у КП “КТТУ”.

Автобуси №5Б та №10 в обох напрямках курсуватимуть через вулиці Комерційну, Велику Садову, Д. Мазура, Лівобережну, Магістральну, О. Тихого та Паркову, далі — за маршрутом.

Автобуси №8 та №29 в обох напрямках їздитимуть через вулиці О. Тихого, Магістральну, Лівобережну, Д. Мазура, Велику Садову та Комерційну.

Автобус №11Л в обох напрямках курсуватиме через проспект Миру, вулиці О. Тихого, Магістральну, Лівобережну, Д. Мазура, Велику Садову та Комерційну.

Тролейбус №33Б в обох напрямках курсуватиме через вулиці Комерційну, Велику Садову, Д. Мазура, Лівобережну, Магістральну, О. Тихого та Паркову.

Тролейбус №7А та автобус №8 у прямому напрямку курсуватимуть через вулицю Танкістів до кінцевої зупинки “Зустріч”.

Автобуси №18 та №29 у прямому напрямку курсуватимуть вулицею Центральною до зупинки “вулиця Леоніда Каденюка”.

Автобус №16А у прямому напрямку їхатиме через бульвар Машинобудівників, вулиці Паркову, О. Тихого, Магістральну, Лівобережну, Д. Мазура, Велику Садову та Комерційну.

У зворотному напрямку №16А курсуватиме через вулиці Комерційну, Велику Садову, Д. Мазура, Лівобережну, Магістральну, О. Тихого, Південну, бульвар Машинобудівників та вулицю Дружби, далі — за маршрутом.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська тричі атакували цивільні автомобілі у Краматорську. Два удари припали на машини, які рухалися містом, ще один — на автомобілі, припарковані біля магазину. Внаслідок атак загинули троє людей, ще четверо дістали поранень.