Автобус у Краматорську. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Через безпекову ситуацію у Краматорську тимчасово змінили схеми руху шести маршрутів громадського транспорту: ці тролейбуси й автобуси курсують лише до зупинки “вулиця Паркова (“Три ларька”)”.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Зазначені зміни стосуються наступних маршрутів:

№2;

№2 (тролейбус);

№5Б;

№14;

№14А;

№33Б (тролейбус).

Термінів відновлення стандартних схем руху місцева влада поки не називає, однак обіцяє про це повідомити додатково.

Нагадаємо, через посилення російських атак мешканців населених пунктів Красноторського старостинського округу Краматорської громади попередили про зміни в процесі вивозу сміття. Так, через нові загрози, контейнери для збору сміття перенесуть, а з частини вулиць селища Красноторка — узагалі припинять вивозити сухі відходи.