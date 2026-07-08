У Кременчуці 16 липня пройде виїзний прийом для мешканців Лиманської громади: як записатися

У четвер, 16 липня, мешканці Лиманської громади, які проживають у Кременчуці та Кременчуцькому районі, зможуть отримати консультації від представників Лиманської міської ради. Для переселенців організують виїзний прийом, який триватиме протягом семи годин.
Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.
Під час прийому мешканцям громади обіцяють надати консультації з питань соціального захисту, адміністративних послуг, державної реєстрації майна та речових прав, а також пошкодженого і зруйнованого майна.
Послуги надаватимуть такі фахівці:
Також у цей день переселенці зможуть поспілкуватися із начальником Лиманської ВА Олександром Журавльовим.
Зустріч триватиме від 9:00 по 16:00 за адресою: м. Кременчук, квартал 274, будинок 7 (колишній дитсадок), Центр підтримки ВПО Лиманської міської територіальної громади.
Для участі потрібно обов’язково завчасно записатися. Це можна зробити за телефоном:
Нагадаємо, за день до зустрічі у Кременчуці представники Лиманської міської ВА проведуть зустріч із переселенцями у Полтаві. Журналісти Вільного Радіо вже писали, як потрапити на ту зустріч та що про неї відомо.