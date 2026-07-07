У Полтаві проведуть виїзний прийом для жителів Лиманської громади: коли і як записатися

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У середу, 15 липня, у Полтаві фахівці Лиманської міської військової адміністрації проведуть виїзний прийом для мешканців громади, які тимчасово проживають у місті та Полтавському районі. Розповідаємо, які послуги пропонують і як записатися.
Про це повідомили у Лиманській МВА.
Поспілкуватися з фахівцями міської адміністрації можна буде в середу, 15 липня, з 11:00 до 15:00. Вони прийматимуть за адресою: вул. Ю. Матвійчука, 115, 4-й поверх, Центр підтримки ВПО Краматорського району “МиРазом”.
Під час зустрічі вихідцям громади надаватимуть консультації та послуги такі фахівці:
Окрім них, переселенці зможуть поспілкуватися із начальником Лиманської ВА Олександром Журавльовим. Потрапити на зустріч можна за попереднім записом за телефоном: +38 (066) 278-23-26.
Нагадаємо, від початку липня 2026-го влада Лимана схвалила компенсації жителям громади за знищені домівки на ще близько 61,1 мільйона гривень. Відшкодування місцеві отримають за програмою “єВідновлення”.