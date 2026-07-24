Одяг. Ілюстративне фото: Pixabay

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Центр підтримки ВПО з Лиманської громади в Кременчуці відкрив банк дитячого одягу. Там сім’ї можуть безкоштовно отримати речі для своїх дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Одяг для банку передала благодійна організація “Шевченківський Край”, повідомили у пресслужбі Лиманської міської ВА. Там зазначили, що ці речі є чистими й охайними, вони можуть стати в пригоді родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

“Запрошуємо родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та всіх, хто потребує такої підтримки”, — уточнили у військовій адміністрації.

Отримати одяг можна за адресою: місто Кременчук, квартал 274, будинок 7. Центр підтримки працює з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 15:00. Для додаткової інформації можна звертатися за номером телефону: 050 636 72 39.

Нагадаємо, мешканці Лиманської громади у найближчий вівторок, 28 липня, зможуть поставити запитання заступнику начальника міської військової адміністрації Олексію Мікуліну. Посадовець прийматиме дзвінки протягом однієї години.