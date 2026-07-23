28 липня пройде пряма лінія з заступником начальника Лиманської МВА: куди телефонувати

Заступник начальника Лиманської ВА Олексій Мікулін, фото: АУП

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Мешканці Лиманської громади у найближчий вівторок, 28 липня, зможуть поставити запитання заступнику начальника міської військової адміністрації Олексію Мікуліну. Посадовець прийматиме дзвінки протягом однієї години.

Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Під час розмови охочі матимуть можливість звернутися з питань загальної діяльності громади та взаємодії між службами, установами й організаціями, а також з інших питань, які належать до компетенції заступника начальника міської військової адміністрації.

Пряма лінія почнеться о 15:00 й триватиме до 16:00. Людей, які хочуть взяти участь, закликали телефонувати за номером телефону:

+380936127693

Нагадаємо, потрапити до Лимана нині можна лише човном через Сіверський Донець, адже всі мости зруйновані. Тому гуманітарну допомогу до міста вже не доставляють, а евакуацію цивільних проводять лише вночі. Люди, які залишаються у громаді, живуть у підвалах і погребах без світла, газу, зв’язку та будь-якої інфраструктури, користуючись лише водою зі свердловин.