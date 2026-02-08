У Кременчуці проведуть виїзний прийом для жителів Лиманської громади: коли і як записатися

Виїзний прийом громадян. Ілюстративне фото: Depositphotos

У середу, 11 лютого, у Кременчуці фахівці Лиманської міської військової адміністрації проведуть виїзний прийом для мешканців громади, які тимчасово проживають у місті та Кременчуцькому районі. Розповідаємо, скільки триватиме спілкування з громадянами і як записатися.

Про проведення прийому повідомили на Facebook сторінці Лиманської міської військової адміністрації.

Поспілкуватися з фахівцями міської адміністрації можна буде в середу, 11 лютого, з 08:00 до 16:00. Під час прийому жителі громади зможуть отримати консультації щодо соціальних виплат і допомог, скористатися послугами ЦНАП, а також подати документи на державну реєстрацію майна та речових прав.

Для отримання консультацій необхідно попередньо записатися за телефоном: 066 278 23 26.

У міській військовій адміністрації закликають мешканців громади скористатися можливістю отримати необхідні послуги без поїздки до місця постійної реєстрації.

