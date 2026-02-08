Підтримайте Вільне Радіо
У Соледарській громаді визначили порядок спілкування громадян з керівництвом на 2026 рік. Жителі зможуть звертатися до посадовців під час телефонної “Прямої лінії” або на особистому прийомі у форматі відеоконференції.
Цю інформацію журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Соледарської міської військової адміністрації Сергія Гошка.
Згідно з документом, у громаді визначили порядок особистих прийомів громадян та проведення телефонного зв’язку з керівництвом на 2026 рік. Особисті прийоми відбуватимуться за попереднім записом у форматі відеоконференції, а “Пряма лінія” — у телефонному режимі.
Начальник Соледарської міської військової адміністрації Сергій Гошко. Прийматиме звернення з питань керівництва діяльністю громади, фінансів і бюджету, інформаційної політики та комунікації з громадськістю:
Заступниця міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Світлана Редченко. Консультуватиме з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, внутрішньо переміщених осіб:
Заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів Наталія Якушко. Прийматиме звернення щодо оборонної та мобілізаційної роботи, діяльності виконавчих органів, правового забезпечення:
Окремо в розпорядженні зазначили, що кожен четвертий вівторок місяця — єдиний день особистого прийому громадян керівниками комунальних підприємств, установ та організацій громади.
Звернення громадян приймають:
