Краматорська міськрада замовила ремонт приміщення управління соцзахисту в Кременчуці за 1,4 млн грн

Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

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Влада Краматорської громади замовила капітальний ремонт нежитлового приміщення у Кременчуці на Полтавщині. Після ремонту там планують розмістити Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міськради. На роботи з місцевого бюджету спрямують понада 1,4 млн грн.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі порталу електронних закупівель Prozorro.

Що будуть робити

У Кременчуці капітально відремонтують нежитлове приміщення на другому поверсі будівлі на проспекті Свободи, 80.

За умовами закупівлі, приміщення орендують для Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міськради. Там надаватимуть соціальні послуги внутрішньо переміщеним та евакуйованим мешканцям громади.

Завершити ремонт підрядник має до 25 грудня 2026 року.

Хто виконуватиме робити

Закупівлю провели без торгів — замовник уклав пряму угоду з ТОВ “Миком ЛТД”.

ТОВ “Миком ЛТД” зареєстроване в Дружківці на Донеччині з листопада 2008 року. Основний вид діяльності підприємства — будівництво житлових і нежитлових будівель.

За даними аналітичної системи YouControl, власником і керівником компанії є Андрій Мінаєв.

У 2025 році фірма уклала державних тендерів на понад 151 млн грн, що найбільше за всі роки її роботи. За майже 10 місяців 2026 року підприємство отримало від замовників понад 40 млн грн.

Раніше ми розповідали, що комунальне підприємство Краматорська оголосило тендер на закупівлю 100 тонн технічної солі для обробки доріг під час ожеледиці. Поставити її мають до 1 грудня.