У Краматорську закуплять 100 тонн солі для доріг: скільки це коштуватиме

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Місцеве комунальне підприємство оголосило тендер на закупівлю 100 тонн технічної солі — її використовуватимуть для обробки доріг Краматорської громади під час ожеледиці. Сіль у місто мають поставити до 1 грудня.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера на сайті публічних закупівель Prozorro.

Яку сіль використовуватимуть для обробки доріг у Краматорську

Закупівлю оголосило комунальне підприємство “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них” 13 жовтня 2026 року.

За умовами тендера, підприємство планує придбати 100 тонн кам’яної солі з протизлежувальною добавкою. Її використовують для обробки дорожнього покриття під час ожеледиці.

Наперед визначити, яку саме ділянку дороги оброблятимуть цим обсягом солі, в КП не можуть. Як уточнив у коментарі Вільному Радіо юрисконсульт підприємства Євген Вознюк, 100 тонн — це мінімальна кількість, якої має вистачити на проїзну частину доріг у громаді.

До якості товару висувають окремі вимоги. Сіль має відповідати державному стандарту ДСТУ. У ній не повинно бути сторонніх домішок, зокрема піску, щебеню чи відсіву.

Якщо постачальник привезе неякісний товар, він повинен буде замінити його протягом трьох робочих днів.

Коли привезуть сіль і як відбуватиметься постачання

Згідно з тендерною документацією, товар зберігатиметься на складі постачальника у Дніпрі. Доставляти його до Краматорська має саме комунальне підприємство — для цього воно використовуватиме власний транспорт.

Сіль передаватимуть окремими партіями, а увесь передбачений закупівлею обсяг мають поставити до 1 грудня 2026 року.

Скільки коштів передбачили на закупівлю

Очікувана вартість тендера становить 750 тисяч гривень без податку на додану вартість. З урахуванням цього податку сума закупівлі сягає 900 тисяч гривень.

Отже, за розрахунками замовника, одна тонна солі коштуватиме 7,5 тисячі гривень без ПДВ або 9 тисяч гривень із ним.

Закупівлю фінансують із місцевого бюджету. Переможцем оберуть того, хто запропонує поставити товар за найнижчу ціну.

Подати тендерні пропозиції можна до 29 жовтня.

Раніше ми писали, що на Донеччині планують відремонтувати дві дороги місцевого значення — Олександрівка — Єлизаветівка — Надія та Черкаське — Новомиколаївка — Билбасівка. Там мають оновити дорожнє покриття та укріпити узбіччя.