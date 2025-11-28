Пенсійний фонд України. Ілюстративне фото: НАЗК

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області у середу, 3 грудня, проведуть виїзний прийом для мешканців Покровської громади у Кропивницькому. Переселенці матимуть змогу спілкуватися з фахівцями протягом двох годин.

Про це повідомили у пресслужбі хабу для переселенців “Єднання”, який працює у Кропивницькому.

Зустріч пройде у гуманітарному хабі Покровської громади у Кропивницькому, який працює у кабінеті №126 на вулиці Єльворті, 5. Фахівці прийматимуть громадян від 10:00 по 12:00.

У хабі уточнили, що під час зустрічі представники Пенсійного фонду покажуть переселенцям, як користуватися електронними сервісами вебпорталу е-послуг Пенсійного фонду України.

Окрім цього, мешканцям Покровської громади надаватимуть консультації стосовно пенсійного забезпечення, призначення та виплати житлових субсидій та пільг, а також страхових виплат та інших пов’язаних питань.

“Особливу увагу буде приділено інформуванню про порядок виплати пенсій і страхових виплат для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном, проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них і мешкають на підконтрольній території України (постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 N 299)”, — уточнили у пресслужбі хабу “Єднання”.

