У Кривому Розі запрацював Центр життєстійкості Старомлинівської громади

Центр життєстійкості Старомлинівської громади у Кривому Розі. Ілюстративне фото від сільської військової адміністрації

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Від 22 вересня у Кривому Розі розпочав роботу простір підтримки переселенців зі Старомлинівської громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. Там пропонують психологічну, соціальну та інформаційно-консультаційну підтримку, а також групові й творчі активності для відновлення ресурсу. Розповідаємо, де шукати простір.

Про початок роботи Центру життєстійкості повідомили у пресслужбі сільської військової адміністрації, а також на офіційній сторінці простору на Facebook.

Центр життєстійкості працює за адресою: місто Кривий Ріг, проспект Героїв-Підпільників, 40.

Там наголошують, що там чекають не лише переселенців зі Старомлинівської громади, але й інших вихідців із Донеччини, які проживають у Кривому Розі. Їм пояснять на місці, які послуги можуть запропонувати.

“Запрошуємо всіх мешканців Старомлинівської громади, мешканців інших релокованих громад Донецької області, які наразі перебувають в м.Кривий Ріг та всіх, кому потрібна підтримка в м.Кривий Ріг завітати до Центру, познайомитися з нашою командою та дізнатися, які послуги й можливості доступні саме для вас”, — зазначили у просторі.

Нагадаємо, парламент отримав на розгляд проєкт державного бюджету на 2027 році, у якому на підтримку ВПО передбачають 83,2 мільярда гривень. Це більше, ніж закладали цьогоріч — на 11,6 мільярда. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як ці гроші можуть розподілити.