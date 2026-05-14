У Криворізькій громаді хочуть реформувати мережу шкіл: що зміниться

Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Криворізька громада запланувала трансформацію мережі шкіл: Добропільський ліцей і загальноосвітня школа стануть гімназіями, а Шилівська початкова школа — дошкільним закладом. Реформу запускатимуть поетапно.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Криворізької СВА.

Криворізька громада затвердила План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти на 2026–2027 роки. Це частина всеукраїнської реформи, яка передбачає поділ шкільної освіти на три рівні: початкова школа (1–4 класи), гімназія (5–9 класи) та ліцей (10–12 класи). Заклади, які зараз працюють одразу на всіх рівнях, мають пройти реорганізацію.

План громади передбачає, що з 2027-2028 навчального року Добропільський ліцей і Криворізька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів стануть гімназіями. Шилівська філія, яка зараз працює як початкова школа, перейде у статус дошкільного закладу.

Як зазначають посадовці, утримувати власний ліцей громада не зможе — цьому заважає брак дітей. Закон вимагає щонайменше 60 учнів на паралелі та три навчальні профілі, тоді як у сьомих і восьмих класах місцевих шкіл навчаються лише по 22 учні. Тож майбутні старшокласники здобуватимуть профільну середню освіту у Добропільській громаді — для цього планують укласти договір про співробітництво та меморандум про співпрацю.

