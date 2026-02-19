Обмін полоненими. Ілюстративне фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Цьогоріч у громаді знову надаватимуть матеріальну допомогу звільненим із полону цивільним. На відміну від 2025 року до неї ще додадуть соціальну підтримку й допомогу з пошуком роботи.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми економічного і соціального розвитку Криворізької громади на 2026 рік.

На матеріальну допомогу звільненим із полону цивільним у Криворізькій громаді заклали 150 тисяч гривень. Їх мають виплатити одній людині. Зауважимо, що порівняно з останньою редакцією Програми за 2025 рік, ні кількість одержувачів такої допомоги, ні її сума не змінилися.

Утім, цьогоріч для звільненого з полону цивільного жителя громади також передбачили соціальний супровід, соціальні послуги загалом, а також допомогу в працевлаштуванні та здобутті освіти (або ж підвищенні кваліфікації). Згідно з документом, така підтримка фінансування не потребує.

Раніше ми розповідали, що у Вугледарській громаді запланували 1,8 мільйона гривень на матеріальну допомогу звільненим із полону цивільним. Її розрахували для 12 людей — вони теж мають отримати по 150 тисяч гривень.