Звільнені з полону цивільні. Ілюстративне фото: Юлія Свириденко

Цьогоріч у громаді вирішили продовжити надавати одноразову грошову допомогу звільненим із полону цивільним, яку запровадили в жовтні 2025 року. На неї в бюджеті передбачили 1,8 мільйона гривень.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла начальниця Вугледарського міського управління соціального захисту населення Ольга Канюк.

За словами посадовиці, 1.8 мільйона гривень планують порівну розподілити між 12 звільненими з полону цивільними, щодо яких встановили факт позбавлення особистої свободи. Отримувачів допомоги розрахували із запасом, але кожному мають виплатити 150 тисяч гривень.

“Ця сума була й минулого року. Ми заклали [гроші] із запасом, тому що в тому році цей захід був запроваджений вже у жовтні, і в нас виявилася одна така людина. Тому ми взяли на цей рік 12 людей, адже з полону зараз, дякувати Богові, у нас держава визволяє достатню кількість людей. А оскільки в нас громада з самого початку 2022 року постраждала, то може бути велика кількість визволених із полону”, — каже Ольга Канюк.

За словами посадовиці, програму, за якою мають виплатити ці кошти, вже затвердили. Прийом заяв на допомогу за нею планують почати наприкінці лютого. Коли це станеться, жителів громади мають проінформувати про перелік потрібних документів на сайті й офіційних соцмережах МВА.

“На кожну програму є прописаний порядок, і в ньому визначений перелік документів для кожної ситуації. Ці порядки будуть викладені наприкінці місяця на сайті військової адміністрації, на фейсбуці військової адміністрації, і людина вже буде бачити, до якої категорії вона відноситься і який для неї є перелік документів”, — додає Ольга Канюк.

Нагадаємо, 5 лютого 2026 року Україна та Росія провели обмін полоненими. На підконтрольну Україні територію повернули 150 військових та ще сімох цивільних заручників.