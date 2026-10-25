У Курахівській громаді планують ліквідувати дитсадок “Ясна поляна”: як долучитися до обговорення

Заняття в дитячому садку. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Жителів Курахівської громади запрошують долучитися до обговорення майбутнього ясел-садка “Ясна поляна”. Місцева влада пропонує ліквідувати заклад, однак остаточного рішення ще не ухвалили. Подати свої зауваження та пропозиції можна до 10 жовтня 2027 року.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з оголошення Курахівської міської військової адміністрації.

Йдеться про заклад дошкільної освіти комбінованого типу “Ясна поляна”.

У проєкті розпорядження пропонують припинити діяльність закладу як юридичної особи шляхом ліквідації. Також документ передбачає створення ліквідаційної комісії, яка займатиметься необхідними юридичними та організаційними процедурами, зокрема питаннями майна, документів і розрахунків із працівниками.

Наразі остаточного рішення про ліквідацію садка не ухвалили — триває громадське обговорення відповідного проєкту.

За даними інформаційної системи управління освітою (ІСУО), ясла-садок “Ясна поляна” не працює з 1 вересня 2026 року. Заклад юридично зареєстрований у нині окупованій Курахівці. Хоча заклад розрахований на 95 місць, однак нині вихованців у ньому немає, а в персоналі вказано троє людей.

Як долучитися до обговорення щодо ліквідації дитсадка “Ясна поляна”

Громадське обговорення розпочалося 17 жовтня 2026 року та триватиме до 16 жовтня 2027 року. Його проводять в онлайн-форматі для жителів Курахівської громади.

Зауваження та пропозиції щодо ліквідації закладу прийматимуть до 10 жовтня 2027 року.

Надіслати їх можна:

електронною поштою: [email protected] ;

звичайною поштою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Слобожанське, вулиця Виробнича, 23.

Пропозиції приймають у довільній формі.

Отримати консультацію щодо громадського обговорення можна за телефоном 050 288 93 15 або за вказаною електронною адресою.

Відповідальною за проведення обговорення визначили Наталю Антонову — заступницю начальника управління освіти Курахівської міської ради.

У військовій адміністрації пояснюють, що перегляд мережі освітніх закладів має допомогти ефективніше використовувати ресурси громади та забезпечувати доступність якісної освіти. Водночас окремих причин ліквідації саме дитсадка “Ясна поляна” в оголошенні не називають.

Після завершення громадського обговорення влада зможе розглянути питання про подальшу долю закладу з урахуванням отриманих пропозицій.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої “ДНР” нібито створила “опорні пункти” для навчання школярів у Покровську, Кураховому та Селидовому. За заявами загарбників, ці осередки працюватимуть на базі однієї з горлівських шкіл, однак раніше у цьому місті не змогли розпочати навчальний рік через безпекову ситуацію. Як це зможуть забезпечити у населених пунктах, які ще ближче до лінії фронту, — невідомо.